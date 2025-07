Vermisstes Kind in Vorarlberg gefunden

Von: apa

Ein vermisstes Kind hat am Donnerstag in Vorarlberg eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Der neunjährige Bub war am späten Vormittag in Bregenz verschwunden, kurz nach 13.00 Uhr wurde er in Hohenems gefunden. Man habe ihn bereits wieder den Eltern übergeben können, hieß es bei der Polizei gegen 13.30 Uhr.

Der neunjährige Bub war laut Polizei seit etwa 11.30 Uhr abgängig, Vorarlberger Medienberichten zufolge war er zunächst bei einem Spielplatz beim Casino Bregenz gesehen worden. Da dieser im Bereich der Seeanlagen liegt, wurde auch die Wasserrettung in die Suche eingebunden, ebenso der Polizeihubschrauber. Nach einer entsprechenden Sichtung verlagerte sich die Suche in der Folge in den Raum Dornbirn, schließlich wurde das Kind unverletzt in Hohenems aufgefunden. Wie der Bub dorthin gelangte, sei vorerst noch unklar, so die Exekutive.