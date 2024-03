Verstärkte Kontrollen in Sterzing und Brenner

Brenner – Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage wurden in den letzten Tagen von Seiten der Polizei verstärkte Kontrollen in Sterzing und am Brenner durchgeführt. Dabei wurden mehr als 120 Fahrzeuge und 200 Personen durchsucht, die nach Südtirol einreisen wollten.

So stießen die Beamten im Rahmen ihrer Kontrollen auf zwei Ägypter, welche nicht die notwendigen Einreisedokumente vorweisen konnten und somit abgewiesen und der Polizei in Nordtirol überwiesen wurden. Weiterhin wurde am vergangenen Donnerstagabend ein in der Schweiz lebender 33-jähriger Italiener festgenommen und in das Gefängnis Bozen gebracht, zumal aufgrund von Drogenstraftaten ein Haftbefehl gegen diesen vorlag.

Ebenfalls wurde gegen einen in Trient lebenden Mann ein Ausweisungsbescheid für einen Zeitraum von drei Jahren ausgestellt. Grund dafür war, dass der Mann in der Vergangenheit im Einkaufszentrum am Brenner des Diebstahles überführt worden war.