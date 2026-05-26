Verstecke im Gebüsch

Von: luk

Bozen – Bei einem gezielten Einsatz gegen den Drogenhandel hat die Bozner Stadtpolizei einen Mann festgenommen und mehrere Dosen Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt.

In Zivilkleidung agierende Fahnder hatten nach längerer Observation im Bereich zwischen der Gelben Brücke und der Drususbrücke verdächtige Ablageplätze ausgemacht und einen 31-jährigen Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit als Hauptverdächtigen identifiziert.

Dieser soll wiederholt kleine Mengen aus den im Erdreich versteckten Drogen entnommen und verkauft haben. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Einsatzkräfte rund 30 Gramm Hashish, etwa zwölf Gramm Kokain und 400 Euro Bargeld, die als Erlös der mutmaßlichen Dealer-Tätigkeit gewertet werden.

Der Beschuldigte wurde angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.