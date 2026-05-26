Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verstecke im Gebüsch
Stadtpolizei stoppt Drogenhändler an der Gelben Brücke

Verstecke im Gebüsch

Dienstag, 26. Mai 2026 | 14:25 Uhr
Stadtpolizei Bozen Drogen
mp/Stadtpolizei Bozen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei einem gezielten Einsatz gegen den Drogenhandel hat die Bozner Stadtpolizei einen Mann festgenommen und mehrere Dosen Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt.

In Zivilkleidung agierende Fahnder hatten nach längerer Observation im Bereich zwischen der Gelben Brücke und der Drususbrücke verdächtige Ablageplätze ausgemacht und einen 31-jährigen Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit als Hauptverdächtigen identifiziert.

Dieser soll wiederholt kleine Mengen aus den im Erdreich versteckten Drogen entnommen und verkauft haben. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Einsatzkräfte rund 30 Gramm Hashish, etwa zwölf Gramm Kokain und 400 Euro Bargeld, die als Erlös der mutmaßlichen Dealer-Tätigkeit gewertet werden.

Der Beschuldigte wurde angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
Kommentare
78
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
Messerattacke bei Fest in Salurn
Kommentare
36
Messerattacke bei Fest in Salurn
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kommentare
36
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Kommentare
34
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Papst Leo warnt vor KI-Macht der Tech-Giganten
Kommentare
27
Papst Leo warnt vor KI-Macht der Tech-Giganten
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 