Versuchter Frauenmord in Vahrn

Vahrn – In Vahrn ist es ausgerechnet am Frauentag zu einem erneuten Vorfall von Gewalt an Frauen gekommen. Italienischen Medienberichten zufolge hat ein 50-jähriger Mann versucht, seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung umzubringen. Die Frau kam mit dem Leben davon, weil ihr Sohn heimkehrte und den Notruf verständigt hat.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll sich der Mann zum Haus seiner Ex begeben haben. Sie ließ ihn rein und es entbrannte ein Streit, der ausgeartet ist. Der 50-Jährige wurde handgreiflich. Er schlug die 40-Jährige ins Gesicht und versuchte sie mit den Händen zu erwürgen. Dabei knallte er den Kopf der Frau mehrmals auf den Boden.

Glücklicherweise kam der Sohn der Frau nach Hause. Er verteidigte seine Mutter und alarmierte die Ordnungshüter.

Der 50-Jährige wurde in der Folge festgenommen, auch weil die Wiederholungsgefahr besteht. Beim heutigen Haftprüfungstermin hat der 50-Jährige die Aussage verweigert. Ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt.

Die Frau musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus überstellt werden. Sie hatte Verletzungen an Hals, Kopf und anderen Körperstellen erlitten.