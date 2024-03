Versuchter Mord in Bozen: Verdächtiger in Deutschland festgenommen

Bozen – Im Fall des versuchten Mordes an Waltraud Kranebitter Auer (61) scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Die Staatsanwaltschaft von Bozen hat am Dienstag mitgeteilt, dass eine verdächtige Person verhaftet wurde.

Bekanntermaßen wurde die Frau im Februar Opfer eines brutalen Angriffs im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Cavourstraße. Sie wurde offenbar durch einen Stromausfall in den Keller gelockt und mit einem Messer attackiert. Die Frau wurde von einem Nachbarn in einer Blutlache gefunden. Aufgrund schwerwiegender Verletzungen am Kopf und Hals musste sie zunächst auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses behandelt werden. Erst rund eine Woche später konnte sie diese nach mehreren chirurgischen Eingriffe verlassen.

Als Verdächtiger galt bald ihr in Deutschland lebender Ex-Schwiegersohn. Er soll sich in den Tagen vor dem versuchten Mord in Bozen aufgehalten haben. Nun wurde laut der Bozner Staatsanwaltschaft eine Person in Deutschland per Europäischem Haftbefehl in Gewahrsam genommen:

Im Zusammenhang mit dem versuchten Mord an Frau Waltraud Kranebitter Auer teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass Polizeieinheiten von München und Passau, in Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls (EAW), am gestrigen Vormittag eine Person festgenommen haben, die im Verdacht steht, der Täter zu sein. Der Europäische Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft Bozen beantragt, nachdem der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet hatte.

In Ausffühurung einer von der Staatsanwaltschaft Bozen erlassenen Europäischen Ermittlungsanordnung (EEA), haben die deutschen Polizeibehörden auch die Mobiltelefone, Tablets und Laptops sowie einen Schlüsselbund des Verdächtigen beschlagnahmt.

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.

Bei dem Ex-Schwiegersohn handelt es sich um einen 35-jährigen Nigerianer, der in Deutschland lebt. Er und die Tochter des Opfers hatten sich getrennt. Er hat offenbar die Rückkehr seiner Ex-Frau und der drei Kinder nach Bozen nie akzeptiert.