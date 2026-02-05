Verwaltungsgericht hebt Entzug von Waffenschein auf

Von: luk

Bozen – Das Bozner Verwaltungsgericht hat den Entzug eines Waffenscheins aufgehoben, den der Quästor zuvor gegen einen Jäger verfügt hatte. Anlass für die Maßnahme war eine Anzeige einer Nachbarin, die sich von dem Mann bedroht gefühlt hatte.

Die Frau gab an, es sei nach einem Streit wegen ihres Hundes zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der sie beschimpft und bedroht worden sei. Aus Sorge um ihre Sicherheit hatten die Carabinieri daraufhin Waffen, Munition und den Waffenschein des Mannes vorsorglich eingezogen, später wurde der Waffenschein widerrufen.

Das Gericht entschied nun laut Rai, dass der Widerruf nicht ausreichend begründet gewesen sei. Die Maßnahme habe sich ausschließlich auf die Anzeige der Nachbarin gestützt. Der Waffenschein ist dem Jäger daher zurückzugeben.