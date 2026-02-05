Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verwaltungsgericht hebt Entzug von Waffenschein auf
Frau fühlte sich vom Jäger bedroht

Verwaltungsgericht hebt Entzug von Waffenschein auf

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 11:49 Uhr
gewehr jäger jagd sym
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Bozner Verwaltungsgericht hat den Entzug eines Waffenscheins aufgehoben, den der Quästor zuvor gegen einen Jäger verfügt hatte. Anlass für die Maßnahme war eine Anzeige einer Nachbarin, die sich von dem Mann bedroht gefühlt hatte.

Die Frau gab an, es sei nach einem Streit wegen ihres Hundes zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der sie beschimpft und bedroht worden sei. Aus Sorge um ihre Sicherheit hatten die Carabinieri daraufhin Waffen, Munition und den Waffenschein des Mannes vorsorglich eingezogen, später wurde der Waffenschein widerrufen.

Das Gericht entschied nun laut Rai, dass der Widerruf nicht ausreichend begründet gewesen sei. Die Maßnahme habe sich ausschließlich auf die Anzeige der Nachbarin gestützt. Der Waffenschein ist dem Jäger daher zurückzugeben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
96
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
57
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Kommentare
34
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Kommentare
32
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
30
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 