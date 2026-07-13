Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere Personen seien verletzt worden, davon seien 22 in kritischem Zustand, teilte ein Vertreter der Stadtverwaltung mit. Es handelt sich um eines der schwersten Unglücke dieser Art in der bei Touristen beliebten Metropole seit Jahren.

Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul einem Bericht zufolge.

Feuerwehr brauchte Flammen nach 45 Minuten unter Kontrolle

In der Nacht waren enorme Flammen aus dem Restaurant “Rong Beer Na Lat Phrao” herausgeschlagen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr und anderen Rettungskräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Einsatzkräfte sicherten den Bereich um das komplett ausgebrannte Lokal, wie auf Bildern zu sehen war. Sessel, Tische, Wände und Decke der Gaststätte sind völlig verrußt, zahlreiche Fenster geborsten. Vor dem Lokal wurden die mit Tüchern abgedeckten Leichen der Opfer aufgereiht.

Die Gaststätte liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes, der auch international bekannt ist. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.