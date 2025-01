Vier Camper in Flammen: Tankstelle in Gefahr

Von: luk

Bozen – Am Sonntagabend kam es auf einem Camper-Parkplatz in der Nähe der Esso-Tankstelle in der Pfarrhofstraße in Bozen zu einem verheerenden Brand. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen, darunter ein Camper und ein Wohnwagen, die vollständig zerstört wurden, sowie ein weiteres Fahrzeug, das schwer beschädigt wurde. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Der Notruf ging gegen 18.20 Uhr bei der Notrufzentrale 112 ein. Anwohner meldeten hohe Flammen und laute Explosionen, die von einem Camper im nördlichen Bereich des Parkplatzes ausgingen. Ein junges Paar, das in einem der Wohnwagen lebt, konnten sich in letzter Sekunde ins Freie retten. Sie mussten in Eile flüchten und wurden vom Tankstellenpächter mit wärmender Kleidung versorgt.

Explosionsgefahr durch Gasflaschen

Besondere Sorge bereitete die Nähe zur Esso-Tankstelle, nur wenige Meter vom Brandherd entfernt. Zudem befanden sich drei Gasflaschen in den brennenden Fahrzeugen, was die Gefahr weiter erhöhte. Die Feuerwehr schirmte die Tankstelle sofort ab. Nach den Löscharbeiten wurde Spezialgeräte eingesetzt, um das Gas sicher abzuleiten und somit die Gefahr zu neutralisieren.

Während der Löscharbeiten wurde die gesamte Umgebung großräumig abgesperrt. Der Verkehr wurde an der Kreuzung zum Friedhof sowie in Richtung des nahegelegenen Supermarkts unterbrochen. Fußgänger und Radfahrer durften den Bereich ebenfalls nicht betreten.

Ermittlungen zur Brandursache

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Berufsfeuerwehr hat laut der Zeitung Alto Adige Untersuchungen eingeleitet, um die Entstehung des Feuers zu klären. Hinweise deuten darauf hin, dass möglicherweise unsachgemäße Nutzung der Parkfläche eine Rolle gespielt haben könnte.

Kritik an den Zuständen im Parkplatzbereich

Walter Soppera, der Betreiber der Tankstelle, äußerte sich kritisch zur Situation auf dem Parkplatz. „Das Gelände ist schlecht verwaltet und nicht ausreichend ausgestattet. Einige parken hier dauerhaft, schließen sich illegal an die Stromversorgung an oder entsorgen Abwasser vor Ort“, erklärte er. Diese Missstände wurden mehrfach von ihm und den Anwohnern gemeldet, bislang jedoch ohne Erfolg.

Projekt zur Neugestaltung des Parkplatzes

Die Stadt Bozen hat kürzlich ein Konzept zur Umgestaltung der Parkfläche vorgestellt. Geplant ist die Einführung eines Schranken- und Bezahlsystems mit begrenzter Aufenthaltsdauer und gestaffelten Gebühren. Das Ziel ist, die Nutzung des Bereichs besser zu regulieren und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Der Großeinsatz der Feuerwehr dauerte über vier Stunden. Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden.