Innsbruck – Mit den in den vergangenen Tagen und Wochen rückläufigen Zahlen der am Coronavirus infizierten Personen sind auch die Anrufe bei den im März eingerichteten Hotlines der Bezirkshauptmannschaften weniger geworden.

„Die Hotlines der Bezirkshauptmannschaften haben sich bewährt: Viele Anruferinnen und Anrufer haben bisher auf diesem Weg rasch Informationen erhalten. Da wir nun eine stabile Entwicklung haben und auch, um weiterhin alle Ressourcen bestmöglich zu bündeln bzw. zu schonen, werden die Hotlines der Bezirkshauptmannschaften eingestellt. Der Bevölkerung steht auch weiterhin die Hotline des Landes unter der Nummer 0800 808030 kostenlos zur Verfügung“, sagt Landesamtsdirektor Herbert Forster.

Gegebenenfalls – beispielsweise bei spezifischen Fachfragen – werden die AnruferInnen an die entsprechenden Stellen in den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften weitergeleitet. „Sollte es die Situation erfordern, können wir rasch reagieren und die Hotlines gegebenenfalls wieder hochfahren“, so LAD Forster.

Von gestern Abend bis heute, Dienstagabend, 18.30 Uhr, sind vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit sind aktuell 138 Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert. Zugleich sind in den vergangenen 24 Stunden 27 Personen vom Coronavirus genesen. Die Gesamtzahl der vom Cornavirus genesenen Personen in Tirol beträgt aktuell 3.271. Im Laufe des heutigen Dienstags ist ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck verstorben, für welchen ein positives Corona-Testergebnis vorlag. Er hatte Vorerkrankungen.

Hinweis: Die Zahlen des Dashboards, das vom Gesundheitsministerium betrieben wird, sind nicht vollständig aktualisiert. Aus diesem Grund stellt das Land Tirol jene Zahlen zur Verfügung, die die Landeswarnzentrale führt. Das Dashboard ist unter dem Link www.tirol.gv.at/dashboard für alle Interessierten, von Medien bis zur Bevölkerung, abrufbar:

• Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 138

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 4

• Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.271

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 27

• Zahl der verstorbenen Personen: 106

• Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 55.526

• Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 53.177

• Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.349

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

• Innsbruck: 32 (372)

• Innsbruck-Land: 9 (361)

• Landeck: 17 (957)

• Imst: 13 (273)

• Lienz: 9 (136)

• Kufstein: 30 (452)

• Schwaz: 14 (320)

• Kitzbühel: 13 (346)

• Reutte: 1 (54)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 285.883