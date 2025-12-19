Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vierjähriger nach Badeunfall im Vinschgau im kritischen Zustand
Er befindet sich auf der Intensivstation

Vierjähriger nach Badeunfall im Vinschgau im kritischen Zustand

Freitag, 19. Dezember 2025 | 09:59 Uhr
wasser pool schwimmbad water-g5b6573d00_1280
pixabay.com - Symbilbild
Von: mk

Graun – Der Vierjährige, der bewusstlos in einem Becken im Erlebnisbad Curunes in Graun im Vinschgau aufgefunden worden ist, befindet sich nach wie vor auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses.

Wie italienische Medien berichten, hat sich der Badeunfall am Montag ereignet. Auch gegenüber Südtirol News wurde die Meldung bestätigt.

Die Erhebungen zum Unfall laufen noch. Der Vierjährige konnte noch an Ort und Stelle wiederbelebt werden und wurde dann per Helikopter ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die Ärzte enthalten sich derzeit einer Prognose.

Bezirk: Vinschgau

