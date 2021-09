Villnöss: 3.000 Euro bei Wohnungseinbruch gestohlen

Villnöss – Die Carabinieri von Villnöss haben zwei mutmaßliche Einbrecher angezeigt. Ihnen wird vorgeworfen, in der Fraktion Teis in ein Haus eingedrungen zu sein und rund 3.000 Euro in bar entwendet zu haben.

Ein Unteroffizier der Carabinieri-Station von Villnöss, war gerade taleinwärts unterwegs, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen. Dabei kreuzte er einen Pkw mit zwei Personen darin. Die bereits vorbestraften Männer waren dem Exekutivbeamten in zivil bereits bekannt. Daher rief er umgehend bei den Carabinieri in Brixen an, um sie über seine Beobachtung in Kenntnis zu setzen und damit sie das Auto einer Kontrolle unterziehen.

In Klausen wurde das Fahrzeug dann von einer Carabinieristreife angehalten. Doch bei der Kontrolle wurde nichts Verdächtiges bemerkt und das Fahrzeug durfte weiterfahren.

Kurze Zeit darauf wurde jedoch ein Anwohner von Teis in der Carabinier-Kaserne vorstellig und meldete einen Wohnungseinbruch. 3.000 Euro seien ihm gestohlen worden.

Die Carabinieri sind der Sache nachgegangen und konnten anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras nachweisen, dass die beiden verdächtigen Männer am Tatort waren. Sie wurden wegen schweren Diebstahls angezeigt.