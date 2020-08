Villnöß: Bauern haben die Nase voll

Villnöß – Die vielen Risse in der jüngsten Vergangenheit haben die Schafbauern in Villnöß zermürbt. Am Samstag haben sie die Konsequenzen gezogen und ihre rund 200 Brillenschafe von der Kofelwiese abgetrieben, berichtet die Sonntagszeitung „Zett“.

Bürgermeister Peter Pernthaler fürchtet um die Existenz der Rasse, sollte nicht bald etwas unternommen werden.

Erst am Freitag ist ein Wolf sogar noch von einem Hirten gesichtet worden.

Mehr lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Sonntagszeitung „Zett“!