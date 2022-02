Villnöss: Brandstiftung wegen geplatztem Autokauf?

Villnöss – In der Nacht auf Sonntag gab es in St. Peter in Villnöss Brandalarm. Ein geparkter Kastenwagen stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand und wurde völlig zerstört.

Laut Tageszeitung Alto Adige besteht der Verdacht der Brandstiftung. Beim Eigentümer des Fahrzeugs handelt es sich nämlich um jenen in Villnöss lebenden Marokkaner, der vor wenigen Tagen – wir haben berichtet – von in Sterzing wohnhaften Kroaten aufgesucht und mit Eisenstangen und Messern bedroht wurde.

Sie warfen dem Mann, der in seiner Freizeit mit Autos handelt, vor, die gekauften Autos nicht geliefert zu haben. Der Marokkaner wiederum erklärte, dass die Autos verfügbar seien, er aber nur die Anzahlung erhalten habe.

Dieser Konflikt rund um den Autokauf könnte laut dem Bericht auch hinter der mutmaßlichen Brandstiftung stecken. Die Ermittlungen der Carabinieri hierzu laufen.