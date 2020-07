Villnöss: Brillenschafe vermutlich von Wolf gerissen – VIDEO

St. Magdalena in Villnöß – Sieben ihrer 17 Brillenschafe hat Bäuerin Hedwig Obwexer aus St. Magdalena in Villnöß in den vergangenen Wochen durch Wolfrisse verloren.

In einem Fall soll ein Wolf das Tier ganz „zerbissen“ haben. „Das war sogar noch schlimmer“, erklärt die Bäuerin in einem Video auf Facebook.

Nun erwägt die Familie, die Zucht der seltenen Schafrasse aufzugeben. Das Brillenschaf zeichnete sich durch seine weiße Farbgebung und den schwarze umränderten Augen aus und Markenzeichen des Seitentals.