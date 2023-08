Vinschgau: Gasexplosion in Wohnhaus

Prad am Stilfserjoch – In Prad am Stilfserjoch hat sich am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine Gasexplosion in einem Wohnhaus ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist dabei ein Mann erheblich verletzt worden. Er wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verbrennungen vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Offenbar wollte der Mann eine defekte Gasleitung im Keller überprüfen. Dabei kam es zu der Explosion. Diese war so stark, dass die Druckwelle die Rollläden im oberen Stock herausgedrückt hat.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren von Prad und Schluderns sowie die Carabinieri.

Die Wehrleuten führten Mess- und Entlüftungsmaßnahmen an der Einsatzstelle durch und unterstützten den Rettungsdienst.