Völs: Kinder mit „Taser“ für Kühe attackiert

Völs – Auf dem Fußballplatz in Völs hat sich am Sonntag ein beunruhigender Vorfall zugetragen. Drei Buben im Alter zwischen zehn und elf Jahren sind von einer Gruppe älterer Heranwachsender provoziert und dann auch physisch angegriffen worden – unter anderem mit einem Taser.

Die drei Buben wurden zunächst beleidigt und herum geschubst. Dann teilten die Älteren auch Ohrfeigen aus. Plötzlich zückte jemand eine Art Taser, der eigentlich nur in der Viehzucht verwendet wird und dazu dienen soll, unwillige Kühe in den Stall zu treiben.

Selbst unter Landwirten sind solche Geräte umstritten. Keinesfalls sind sie dazu gedacht, dass man sie auf Menschen richtet. Der Taser ist rund 70 Zentimeter lang und teilt leichte Stromschläge aus.

Zuerst wurde damit nur gedroht, doch irgendwann soll der Taser gegen einen Zehnjährigen auch eingesetzt worden sein. Bei dem Opfer handelt es sich um den Sohn eines führenden Parteimitglieds von Forza Italia auf Landesebene, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die Familie des Buben war in Völs bei Freunden zu Besuch.

Plötzlich standen die drei Kinder in Tränen aufgelöst vor den Erwachsenen. Besonders erschüttert war jener Junge, der mit dem Taser attackiert worden war. Am Dienstag haben sich die Eltern deshalb an die Carabinieri in Bozen gewandt, um Anzeige zu erstatten. Die Ordnungshüter haben die mutmaßlichen Übeltäter rasch identifiziert.

Offenbar hatte die Gruppe am selben Tag versucht, eine Straßenlaterne in Brand zu stecken. Das Vorhaben war den Überwachungskameras der Gemeinde aufgenommen worden. Weil es sich bei den mutmaßlichen Angreifern um Minderjährige handelt, befasst sich die Staatsanwaltschaft am Jugendgericht mit dem Fall.