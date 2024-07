Völser Aicha: Bauer bei Unfall mit Raupenfahrzeug schwer verletzt

Von: luk

Völser Aicha – In den frühen Morgenstunden ereignete sich in Völser Aicha ein schwerer Unfall, bei dem ein 40-jähriger Bauer verletzt wurde. Der Landwirt war gerade dabei, Pflanzenschutzmittel in seinen Weinreben auszubringen, als sich sein Raupenfahrzeug plötzlich überschlug.

Der Bauer wurde unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei ernsthafte Verletzungen. Sofort wurden Rettungskräfte alarmiert, und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 eilte zur Unfallstelle. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte der Verletzte mit Hebekissen rasch geborgen und stabilisiert werden.

Anschließend wurde der 40-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Bozen transportiert, wo er nun medizinisch versorgt wird. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch untersucht.

Im Einsatz standen auch die Bergrettung Tiers, die Freiwilligen Feuerwehren Tiers und Völser Aicha und das Weiße Kreuz.