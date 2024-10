Vom Winter überrascht: Staller Sattel im Schnee, aber der “Goldene Oktober” naht

Von: luk

Bozen/Staller Sattel – Ein anhaltender Tiefdruckeinfluss sorgt in Südtirol derzeit für unbeständige Verhältnisse. Ein Mittelmeertief hat in den letzten Stunden Wolken und leichten Regen zu uns geschaufelt.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 Metern im Süden und 1400 Metern im Norden und Osten des Landes. Die Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal erbrachte den Beweis. Vom Staller Sattel aus schicken die Wehrleute winterliche Grüße. Wie aus den Bildern hervorgeht, waren sie im Einsatz, um einen Kleinbus in Not sicher in tiefere Lagen zu befördern.

Auch wenn es gerade nicht den Anschein macht. Es gibt einen Lichtblick: “Pünktlich zum Wochenende Wetterbesserung, da gibt es bisschen „goldenen Oktober“ mit Sonne und Wolken”, vermeldet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Heute klingen im Tagesverlauf die Niederschläge ab.

Der Samstag bringt dann die Wetterbesserung. Die Wolken lockern auf und es wird teils sonnig. In einigen Tälern setzt Nordföhn ein. Am Sonntag scheint zunächst die Sonne, später tauchen einige hohe Wolkenfelder auf.

Der Montag wird überwiegend sonnig mit Höchstwerten bis 20 Grad.

Doch länger stabiles Hochdruckwetter scheint auch weiterhin nicht in Sicht zu sein. Auch nächste Woche wird es eher wechselhaft mit Sonne, Wolken und etwas Regen. Bereits am Dienstag nehmen die Wolken wieder zu und im Tagesverlauf beginnt es voraussichtlich zu regnen.