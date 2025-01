Von Sonne zu Schneefall: Wetterwechsel in Südtirol

Von: luk

Bozen – Nach einer längeren Phase mit Sonnenschein und Inversionswetterlage steht Südtirol ein markanter Wetterumschwung bevor. In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in der Region auf dichte Wolken und Niederschläge einstellen.

Das Wetter am Sonntag

Eine Westströmung bringt feuchtere Luftmassen nach Südtirol, was zu einer deutlichen Änderung des bisherigen Wetterbildes führt. Am Sonntag dominieren bereits dichte Wolken, die Sonne zeigt sich nur noch vereinzelt.

Schneefall und Regen ab Montag

Laut dem Landeswetterdienst gestaltet sich der Montag stark bewölkt. Aus Südwesten ziehen im Tagesverlauf Niederschläge auf: Während in tieferen Lagen Regen möglich ist, wird in höher gelegenen Gebieten mit Schneefall gerechnet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin dazu: “Das Wetter beginnt sich umzustellen, nächste Woche gibt es zwei Niederschlagsereignisse. Das erste am Dienstagmorgen bzw. Vormittag und das zweite am Donnerstag. Auf den Bergen fallen aus heutiger Sicht jeweils zwischen zehn bis 20 cm Schnee.”

In der Nacht auf Dienstag intensivieren sich die Niederschläge, bevor sie im Laufe des Dienstags von Westen her langsam abklingen. Der Mittwoch bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken, bevor am Donnerstag erneut Niederschläge erwartet werden – insbesondere am Morgen und am Abend.

Eisdicke des Kalterer Sees wächst weiter

Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat indes auf der Plattform X (vormals Twitter) gemeldet, dass sich am Kalterer See eine teils stabile Eisschicht gebildet hat. Dafür waren vor allem die zuletzt kalten Nächte verantwortlich. Bis zu 7,5 Zentimeter dick war die Eisschicht am Samstag.

Durch die kalten Nächte von bis zu -9 Grad nimmt die Eisdicke des Kalterer Sees stetig zu, mittlerweile beträgt sie um die 6-7 cm. Vorsicht bei nicht gefroreren Stellen. #BetretenAufEigeneGefahr ⛸️ pic.twitter.com/56KfvqpDaP — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 4, 2025

Auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken tummeln sich bereits erste Eisläufer auf dem gefroren See.

Doch es gilt stets vorsichtig zu sein. Die Eisdecke ist noch nicht überall stabil und generell gilt das Eislaufen am Kalterer See als eine Aktivität auf eigene Gefahr. Die Eisfläche wird nicht offiziell freigegeben.