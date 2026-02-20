Vor 24 Jahren im Dienst verunglückt: Gedenken an Stefano Gottardi

Von: Ivd

Bozen – Heute gedachten die Militärangehörigen des Provinzkommandos der Finanzpolizei in Bozen des Appuntato Stefano Gottardi, der am 20. Februar 2002 bei einem Lawinenunglück ums Leben kam. Bei der Gedenkfeier war auch der Regionalkommandant für Trentino-Südtirol anwesend.

Gottardi war Mitglied der alpinen Rettungseinheit der Finanzpolizei und an jenem Tag an einem Sucheinsatz im Schnalstal beteiligt. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte er sich gemeinsam mit Kollegen auf den Gletscher begeben, um die Suche nach einem deutschen Urlauber fortzusetzen. Der Mann hatte sich am Vortag von seiner Gruppe entfernt, um abseits der markierten Pisten mit dem Snowboard zu fahren, und war nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt. Angehörige hatten daraufhin Alarm geschlagen.

Bereits am Abend des 19. Februar war das Gebiet trotz widriger Wetterbedingungen und einbrechender Dunkelheit erstmals abgesucht worden – ohne Erfolg. Am folgenden Tag nahm die alpine Rettung der Finanzpolizei die Suche an einem besonders steilen Hang außerhalb der Piste wieder auf.

Von Lawine erfasst und verschüttet

Während des Einsatzes löste sich nach einem lauten Grollen eine Lawine. Der 31-Jährige wurde von den Schneemassen erfasst und unter mehr als drei Metern Schnee begraben. Seine Kameraden konnten ihn zwar nach wenigen Minuten bergen, doch er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Gedenkfeier zum 24. Jahrestag fand bei der Luftsektion der Finanzpolizei in Bozen statt, die seinen Namen trägt. Neben einer Abordnung des Provinzkommandos nahmen auch Vertreter der Nationalen Vereinigung der Finanzpolizisten sowie Repräsentanten der Berufsverbände teil.

Für seine „Großzügigkeit und seinen ausgeprägten Dienstgeist“ wurde Gottardi mit der Goldmedaille für zivile Tapferkeit ausgezeichnet. In der offiziellen Begründung heißt es, er habe „in widrigen Wetterbedingungen bei der Suche nach einem vermissten Touristen in unwegsamem Berggelände sein junges Leben den höchsten Idealen von Altruismus und Selbstaufopferung geopfert“ und damit ein „leuchtendes Beispiel herausragender Bürgertugenden und höchsten Pflichtbewusstseins“ gegeben.