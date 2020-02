Vor den Einbrüchen mit Drohnen ausgekundschaftet?

Verdacht in Pfalzen

Pfalzen – Nachdem es in der Nacht auf Samstag mehrere Einbrüche in Pfalzen gegeben hat, wird es am Dienstag ein gemeinsames Treffen der Ordnungshüter und der Gemeindeverwaltung geben. Wie der Gemeindereferent Hannes Volgger auf Facebook mitteilt, besteht der Verdacht, dass die Täter die Gegend im Vorfeld mit Drohnen ausgekundschaftet haben.

Bei dem Treffen werden gemeinsame Präventionsmaßnahmen besprochen und vereinbart. Volgger ruft die Bevölkerung auf, in der Zwischenzeit die Augen offen zu halten und verdächtige Personen melden.

Es bestehe der Verdacht, dass die Einbruchsorte in Pfalzen im Vorfeld mit Drohnen ausgekundschaftet wurden.

In den kommenden Tagen wird es verstärkte Kontrollen im Gemeindegebiet geben.

