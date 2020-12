Vorbereitung auf das Auswahlverfahren für das Medizinstudium in Österreich

Angebot von Online-Kursen in den Faschingsferien

Bozen – Die Abteilung Bildungsförderung bietet in enger Zusammenarbeit mit der Südtiroler Hochschüler*innenschaft (sh.asus) ein Vorbereitungsangebot für den Medizinaufnahmetest (MedAT-H/Z) in Österreich an.

Das Angebot besteht aus zweieinhalbtägigen Online-Intensivkursen, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Strategien und Inhalte zur Bewältigung des Tests erlernen, sowie aus der Online-Test-Simulation, welche das Überprüfen des Erlernten ermöglicht.

Die Online-Vorbereitungskurse werden während der Faschingsferien angeboten (15. bis 19. Februar), die abschließende Testsimulation findet am 27. März 2021 statt. Schüler und Schülerinnen der Maturaklassen und Interessierte, die bereits im Besitz einer Matura sind, können sich im Zeitraum vom 4. Jänner bis zum 5. Februar 2021 über ein Online-Formular zu den Kursen und der Simulation anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.

Alle relevanten Informationen zum Vorbereitungsangebot sind auf www.asus.sh abrufbar. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: medizin@asus.sh, Tel. 0471 974 614. Die Ergebnisse aus den letzten Jahren zeigen, dass das Vorbereitungsangebot eine ideale Möglichkeit ist, um sich auf das Aufnahmeverfahren vorzubereiten.

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) ist die wichtigste Südtiroler Studierendenvertretung. Hauptaufgabe der sh.asus ist es, die studentischen, sozialen und gesellschaftlichen Interessen zu vertreten. Sie bezieht zu studentischen und bildungspolitischen Themen ebenso Stellung wie zu kulturellen, sozialen und gesellschaftspolitischen Fragen. Die sh.asus verfügt über eine Geschäftsstelle in Bozen (Kapuzinergasse 2A) und vier Außenstellen in Österreich (Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck) sowie zwei Außenstellen in Italien (Bologna und Trient).