Vorbestraft und gefährlich: Knallhart-Quästor schiebt zwei Männer ab

Sie wurden in Bozen aufgegriffen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Bozen zwei vorbestrafte Männer aufgegriffen, die als gemeingefährlich gelten. Quästor Paolo Sartori hat in beiden Fällen ein Dekret zur Abschiebung unterzeichnet.

D. M., ein 36-jähriger aus Mali, ist bereits wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung, Bedrohung, Stalkings, Körperverletzung, Erpressung, Entführung einer unmündigen Person und Missachtung des Annäherungsverbots in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Die Polizei hat den Mann zwischen Pfarrplatz und Eisackstraße festgehalten.

In der Vergangenheit hatte der Quästor bereits eine mündliche Verwarnung gegen den Mann ausgesprochen. Er wurde in das Abschiebezentrum nach Gradisca d’Isonzo bei Görz überstellt.

Im zweiten Fall handelt es sich um den 35-jährigen Marokkaner A. Y., der ebenfalls mehrfach vorbestraft ist – unter anderem wegen Rauferei, Widerstands gegen die Staatsgewalt, erschwerter Bedrohung, das Führen von waffenähnlichen Gegenständen, Sachbeschädigung und Unterbrechung eines öffentliche Dienstes.

Erst vor Kurzem ist A. Y. aus dem Bozner Gefängnis entlassen worden. Nun wurde er in ein Abschiebezentrum nach Mailand überstellt.