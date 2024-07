Vorbestrafte Ladendiebin schlägt in Bozen erneut zu

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist in Bozen am Samstagnachmittag über die Notrufnummer 112 verständigt worden, weil eine mutmaßliche Ladendiebin in einer Drogerie in der Rovigo-Straße zugeschlagen hat. Die Frau soll im Anschluss mit dem Fahrrad die Flucht ergriffen haben.

Eine Streife konnte die mutmaßliche Täterin, die in Richtung Oberau unterwegs war, in der Romstraße aufhalten und zur Quästur begleiten.

Eine Angestellte hatte in der Drogerie bemerkt, wie die Frau zwei Parfumflacons in ihrer Hosentasche verschwinden ließ. Als die Angestellte die Frau zur Rede stellte, händigte diese nur ein Flacon aus und ergriff darauf die Flucht. Darauf verständigte die Mitarbeiterin des Geschäfts die Polizei.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der mutmaßlichen Ladendiebin um die 38-jährige Boznerin S. M., die bereits mehrfach vorbestraft ist. In mehreren Fällen war die Frau wegen Diebstahls und Raubüberfalls verhaftet worden. Außerdem soll sie mehrmals die Scheiben geparkter Autos eingeschlagen haben.

Bei der Dursuchung stellte die Polizei auch das zweite Flacon sicher. Gleichzeitig hatte die 38-Jährige weitere Kosmetikprodukte bei sich, die sie zuvor in zwei anderen Drogerien in der Rom- und in der Vicenza-Straße entwendet hatte. Der Wert wird auf mehrere 100 Euro geschätzt.

Weil sie nicht auf frischer Tat ertappt worden war, konnte die Frau nicht verhaftet werden. Stattdessen kassierte sie eine Anzeige auf freiem Fuß. Allerdings hat Quästor Paolo Sartori eine Sonderüberwachung angeordnet.