Vorsicht: Christbaum und Adventskranz können brennen wie Zunder – VIDEO

Bozen – Die Krippe, brennende Christbaumkerzen, Kekse, „Stille Nacht“ im Hintergrund: Das ist Weihnachten. Der unbedachte Umgang mit den Kerzen kann dem besinnlichen Fest aber ein jähes Ende bereiten. Es reicht, einige Regeln zu beachten, an die die Freiwilligen Feuerwehren Südtirols und die Berufsfeuerwehr alljährlich vor den Feiertagen erinnern.

Der Adventkranz steht inzwischen seit einiger Zeit in den beheizten Wohnungen – er brennt wie Zunder, wenn eine Kerze zu weit abbrennt. Dasselbe gilt für den Christbaum im neuen Jahr, die Brandgefahr steigt mit zunehmender Dürre. Bevor der Baum in die Stube gestellt wird, gilt: In kühlen Räumen oder auf dem Balkon aufbewahren. Damit Christbäume länger frisch bleiben, sollten sie bis zur Aufstellung in einem Kübel Wasser stehen.

Brandgefahr besteht aber auch rund um den Baum. Der Christbaum sollte ausschließlich in stabilen Christbaumständern stehen, zudem sollte zu brandgefährlichen Einrichtungsgegenständen ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Auch Christbaumschmuck sollte nicht aus Papier, Watte oder Zellwolle bestehen. Zu den Kerzen muss unbedingt genügend Abstand eingehalten werden. Außerdem sollten Christbäume nicht in Tür Nähe aufgestellt werden, so dass im Falle eines Brandes das Verlassen des Raumes ungehindert möglich ist.

Aus Brandschutzsicht besser als Kerzen sind elektrische Lichterketten – genormte aus dem Fachhandel. Wer Kerzen benutzt, sollte drei Dinge beachten:

– Sie müssen sicher befestigt, von oben nach unten und von hinten nach vorne angezündet und in umgekehrter Reihenfolge ausgelöscht werden.

– Sie sollte nie unbeaufsichtigt brennen.

– Feuerzeug und Zündhölzer sollten für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden.

Gefährlich sind auch Sternspritzer: Wenn sie abgebrannt sind, glühen sie weiter und sollten daher sicher entsorgt werden.

Um einen ersten Löschversuch durchzuführen sollte stets ein mit Wasser gefüllter Eimer griffbereit stehen. Wenn dieser Löschversuch erfolglos verläuft, so ist der Raum zu verlassen und die Tür zum Brandraum zu schließen. Daraufhin ist der Notruf unter der Nummer 112 abzusetzen und an der Hauseinfahrt auf die Feuerwehr zu warten.

DIE WICHTIGSTEN REGELN ZUSAMMENGEFASST

ADVENTKRANZ

Der Adventkranz muss immer auf einer feuerfesten Unterlage (z. B. Metall-, Keramik- oder Glasteller) aufgestellt werden.

Stellt den Adventkranz etwas höher, damit kleine Kinder nicht rankommen.

Beim Anzünden der Kerzen auf die Reihenfolge achten: von hinten nach vorne. Gelöscht werden sie genau in der umgekehrten Reihenfolge.

Lasst den Adventkranz nie unbeaufsichtigt!

Ersetzt eine abgebrannte Kerze rechtzeitig. Lasst diese nicht bis zum Kerzenhalter abbrennen.

Achtet darauf, dass die Kerzenhalter nicht brennbar sind.

Es muss immer ein genügend großer Sicherheitsabstand zu brennbaren Stoffen, insbesondere Dekorationen eingehalten werden.

Wichtig! Je trockener der Kranz, umso höher die Brandgefahr!

CHRISTBAUM

Nur in kühlen und möglichst nicht geheizten Räumen bis zur Aufstellung aufbewahren. Damit Christbäume länger frisch bleiben, am besten bis zum Aufstellen in ein mit Wasser gefülltes Gefäß stellen.

Nur kipp- und standsichere Vorrichtungen (Christbaumständer) verwenden. Bewährt haben sich die im Handel erhältlichen Christbaumständer mit eingebautem Behälter, der mit Wasser gefüllt wird. Wenn Kleinkinder zu Hause sind, ist es ratsam, den Baum anzubinden. Achtet auch darauf, dass der Baumschmuck nicht zu tief hängt, so dass Kinder daran ziehen können und der Baum womöglich umstürzt.

Stellt den Baum auch nicht zu nahe an eine Heizung. Dadurch wird ein schnelles Austrocknen vermieden. Die Christbäume sind je nach Grad ihrer Austrocknung mehr oder weniger entzündbar. Einmal in Brand geraten, brennt ein ausgetrockneter Baum rasant ab.

Christbäume so aufstellen, dass im Falle eines Brandes das Verlassen eines Raumes ungehindert möglich ist. Daher nicht unmittelbar neben Türen aufstellen (Fluchtwege freihalten!).

Mindestens 50 cm Abstand von brennbaren Vorhängen, Decken und Möbeln halten. Die Umgebung des Christbaumes von leicht entzündbaren Gegenständen freihalten.

Die Kerzen müssen immer senkrecht stehen und in dieser Stellung bleiben. Achtet darauf, dass zwischen Kerzen und den darüber- bzw. danebenliegenden Zweigen genug Abstand ist, damit diese nicht in Brand geraten.

Beim Schmücken des Christbaumes keine brennbaren Stoffe wie Papier, Watte oder Zellwolle verwenden.

Beim Anzünden der Kerzen auf die Reihenfolge achten: von oben nach unten und von hinten nach vorne. Gelöscht werden sie dann in der umgekehrten Reihenfolge (von unten nach oben und von vorne nach hinten).

Christbäume mit brennenden Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen. Eventuell Zündhölzer und Feuerzeuge versperren, damit Kleinkinder die Kerzen nicht heimlich allein anzünden können.

Echte Kerzen schaffen zwar eine festliche Atmosphäre, stellen aber eine besondere Brandgefahr dar. Hauptsächlich wenn kleine Kinder im Haus sind, ist es vielleicht ratsam statt echten Kerzen, elektrische Lichterketten zu verwenden. Achtung: Keine Billigware kaufen, die Verkabelung und Anschlüsse müssen sicher (normgerecht) ausgeführt sein.

Sternspritzer beim Abbrennen beobachten, vor allem die glühenden Restkolben nicht mit brennbaren Gegenständen in Verbindung bringen. Keinesfalls auf dürren Ästen anbringen.

Dürre Bäume brennen wie Zunder, der Abbrand erfolgt mit rasanter Geschwindigkeit. Daher bald entfernen, keinesfalls mehr die Kerzen anzünden.

SILVESTER

Feuerwerks- und Knallkörper nur im Freien abbrennen.

Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.

Nicht auf Menschen oder Tiere richten.

Feuerwerkskörper nicht in oder auf Häuser, insbesondere nicht durch Fenster und andere Öffnungen in geschlossene Räume werfen.

Großen Sicherheitsabstand insbesondere zu Schuppen, Scheunen, Ställen und Lagertanks mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen usw. halten.

Fenster während des Feuerwerks schließen.

Knallkörper nicht unter oder auf stehende oder fahrende Fahrzeuge werfen.

Auf „Blindgänger“ besonders achten – nicht gezündete Feuerwerkskörper niemals nachzünden.

Glühende Reste sicher ablöschen und beseitigen.

Jugendliche dürfen nur für sie ungefährliche Artikel abbrennen lassen und sind dabei zu beaufsichtigen.

Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst herstellen.

Feuerwerkskörper so aufbewahren, dass keine Selbstentzündung möglich ist.

LÖSCHEN

Für den Ernstfall immer einen Eimer mit Wasser oder einen Feuerlöscher in der Nähe bereithalten.

NOTRUF

Sollte ein erster Löschversuch nicht gelingen, Raum bzw. den Brandbereich sofort verlassen, Türen zum Brandraum schließen und die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 alarmieren und am Hauseingang erwarten.

Beim Notruf unbedingt mitteilen:

Wer meldet (Name des Anrufers)

Was ist passiert (Brand, Unfall, …)

Wo wird die Feuerwehr gebraucht (Ort, Adresse, Anfahrt)

Wie ist die Lage (eingeschossene Personen, Verletzte, usw.)