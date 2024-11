Vorsicht vor Betrügern: Carabinieri klären Senioren im Wipptal auf

Von: mk

Pfitsch – Am Freitag haben die Carabinieri von Pfitsch einen Infonachmittag für den Seniorenclub von Wiesen im Haus der Dorfgemeinschaft organisiert.

Ziel der Veranstaltung im Wipptal war es, die Teilnehmer über die wichtigsten Risiken im Zusammenhang Betrug und Diebstahl in den eigenen vier Wänden aufzuklären.

Thematisiert wurden unter anderem Betrügereien am Telefon, am PC, per E-Mail und bei Tür-zu-Tür-Begegnungen. Die Carabinieri gaben dabei wichtige Tipps, wie man verdächtige Situationen erkennt und wie man sich dabei verhalten sollte.

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Prävention von Wohnungseinbrüchen gelegt. Die Teilnehmer wurden etwa daran erinnert, immer die Fenster zu schließen, wenn man das Haus verlässt, oder sich mit Videoüberwachungssystemen auszustatten, um für Sicherheit zu sorgen.

Die Carabinieri ermunterten die Anwesenden außerdem, sich rechtzeitig beim Notdienst Hilfe zu holen und sich die einheitliche Notrufnummer 112 gut einzuprägen. Außerdem sei es stets möglich, sich direkt an die Carabinieri zu wenden.

Zum Abschluss des Treffens gab es noch ausreichend Zeit für Fragen und zusätzliche Erklärungen, wobei sich die Teilnehmer über die erhaltenen Informationen sehr zufrieden zeigten.