Waidbruck: Pkw und Motorrad prallen aufeinanderhttps://www.suedtirolnews.it/wp-admin/post-new.php

Waidbruck – In Waidbruck kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten gegen 18.40 Uhr ein Pkw und ein Motorrad aufeinander. Dabei erlitt eine einheimische Frau leichte Verletzungen. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Vor Ort im Einsatz stand ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Klausen.