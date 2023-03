Waidbruck: Zwei Pkw prallen aufeinander

Waidbruck – Am frühen Freitagabend kam es in Waidbruck zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge stießen bei der Kreuzung zwischen der Brennerstaatsstraße und der Straße in Grödental kurz nach 18.30 zwei Pkw aufeinander.

Dabei erlitt eine 24-jährige Italienerin mittelschwere Verletzungen. Ein 27-jähriger Italiener sowie eine 58-jährige Frau aus Südtirol wurden hingegen leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Die Aufräumarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck übernommen. Die Carabinieri regelten den Verkehr und nahmen Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Barbian und Waidbruck, Rettungswagen der Sektionen des Weißen Kreuzes von Klausen und Seis sowie die Carabinieri von Gröden.