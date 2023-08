Waldbrände in Kanada bedrohen Kleinstadt

Wegen der andauernden Waldbrände in Kanada haben die Behörden die vollständige Evakuierung der Kleinstadt Hay River am Großen Sklavensee angeordnet. Die Regierung der Nordwest-Territorien hat alle 4.000 Bewohner aufgefordert, sich zum Flughafen zu begeben und auf dort auf Anweisungen zu warten. In Kanada wüten derzeit die schwersten jemals registrierten Waldbrände. In der vergangenen Woche hat die Regierung den Notstand ausgerufen.

“Jeder, der in Hay River bleibt, tut dies auf eigenen Gefahr”, teilte die Regierung der Nordwest-Territorien mit. Rettungsdienste würden dann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Durch die Ausrufung des Notstands wurde das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohner in Sicherheit zu bringen. Mehr als 50.000 Menschen, darunter auch die Bewohner der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, sind bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.