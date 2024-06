Waldbrand bei Los Angeles größtenteils nicht unter Kontrolle

Von: APA/dpa

Ein Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich weiter ausgebreitet. Bis zum Sonntagabend (Montagmorgen MESZ) war im Bezirk Los Angeles und im westlich angrenzenden Ventura County eine Fläche von insgesamt fast 60 Quadratkilometern betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Erst zwei Prozent des Brandes waren unter Kontrolle. Die Brandursache war noch unklar.

Laut der Behörde “Cal Fire” waren mehr als 1.100 Kräfte mit 114 Löschfahrzeugen und sieben Hubschraubern im Einsatz. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, aber Medienberichten zufolge brannten einige Gebäude ab. Der Zugang zum See Pyramid Lake, in dessen Richtung sich die Flammen bewegten, wurde vorsorglich von den Behörden gesperrt. Für Montag wurden höhere Temperaturen und am Nachmittag verstärkte Winde vorhergesagt.