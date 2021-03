Waldbrand im Passeiertal rechtzeitig gelöscht

Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Passeier

St. Martin in Passeier – Die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Passeier hat am Sonntag einen größeren Waldbrand verhindert. Das Feuer wurde gleich zu Beginn rechtzeitig gelöscht.

Alarm geschlagen wurde um 16.36 Uhr. Das Feuer griff durch die Trockenheit bereits auf das Holz der angrenzenden Bäume über.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnte aber eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den Wald verhindert werden. Für die Löschwasserversorgung musste eine lange Zubringerleitung gelegt werden.