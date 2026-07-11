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Zehn bis zwölf Hektar standen bei dem Waldbrand in Osttirol in Flammen

Waldbrand in Osttirol unter Kontrolle

Samstag, 11. Juli 2026 | 12:45 Uhr
Zehn bis zwölf Hektar standen bei dem Waldbrand in Osttirol in Flammen
APA/APA/BFV LIENZ
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Von: apa

Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste, ist am Samstag unter Kontrolle gewesen. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zur APA. Seitdem fanden Nachlöscharbeiten statt, auch aus der Luft.

Gegen Mittag standen laut Draxl noch fünf Hubschrauber im Einsatz – zwei private und drei Bundesheer-Helikopter. Am Boden galt es, Glutnester umzugraben und diese gezielt zu beseitigen. “Eine Knochenarbeit”, wie der Bezirksfeuerwehrkommandant schilderte. Insgesamt rund 170 Kräfte von zwölf Feuerwehren waren an Ort und Stelle.

Auch in der Nacht waren Bodentrupps im Einsatz gewesen, 60 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Örtliche Landwirte fuhren mit Traktoren auf, Güllefässern mit Wasser wurden ins Gelände gebracht. So sei es gelungen, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, erklärte Draxl. Das Feuer hatte sich am Freitag vor allem aufgrund der Hitze und des Windes auszubreiten gedroht. Zu dem Brand war es im sogenannten Mitteldorfer Wald südlich von Virgen gekommen.

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