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70 Wehrleute im Einsatz

Waldbrand in Ridnaun

Freitag, 29. Mai 2026 | 11:43 Uhr
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Alto Adige
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Von: mk

Ridnaun – In einem Waldstück in der Nähe des Schaubergwerks in Ridnaun hat sich am Donnerstagnachmittag ein Brand entfacht. Das Feuer erstreckte sich über einen halben Hektar an einem sehr steilen Hang, was die Löscharbeiten extrem erschwerte.

Rund 70 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Innerratschings, Ratschings und Sterzing standen über mehrere Stunden hinweg im Einsatz, wie die Zeitung Alto Adige berichtet.

Ein privater Helikopter, den die Forstbehörde angefordert hatte, unterstützte den Löscheinsatz aus der Luft.

Als Brandursache wird ein Blitzeinschlag aus der vorangegangenen Nacht vermutet. Die Glut hatte sich offenbar stundenlang im Unterholz gehalten, bevor das Feuer in den heißesten Stunden des Tages schließlich offen ausbrach.

Bezirk: Wipptal

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