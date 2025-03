Waldbrand oberhalb von Latsch: Über 200 Wehrleute im Einsatz

Von: mk

Latsch – Oberhalb von Latsch brennt seit Mittag ein Waldstück mit starker Rauchentwicklung. Wegen des starken Unterwindes aus dem Süden wird eine Ausbreitung Richtung St. Martin im Kofel befürchtet.

Um 15.00 Uhr wurde bei einer Lagebesprechung in der Agentur für Bevölkerungsschutz mit Freiwilligen Feuerwehren, Berufsfeuerwehr, Landesforstdienst und Landesnotrufzentrale die Lage bewertet.

Derzeit sind 200 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren am Boden im Einsatz sowie die Berufsfeuerwehr, die Forstbehörde, die Finanzpolizei, der Landesrettungsverein Weißes Kreuz, die Bergrettung und drei Löschhubschrauber zur Waldbrandbekämpfung.

Ursache des Brandes ist ein Pkw, der in der St.-Martin-Straße oberhalb von Kastelbell in der Nähe der Platzerhöfe aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten ist. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch aus.

Nach einer Bewertung läuft derzeit die Evakuierung von Personen. Dazu wurden zwei Hubschrauber der Finanzpolizei und ein Rettungshubschrauber Pelikan angefordert.

Auf dem Sportplatz von Latsch wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet und die Betreuung organisiert.