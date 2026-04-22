Waldbrand oberhalb von Schlanders: Feuerwehren im Großeinsatz – VIDEO

Von: luk

Schlanders/Vetzan – Am Vinschger Sonnenberg ist am Nachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer wurde gegen 15.00 Uhr in einem schwer zugänglichen Gebiet nahe Vetzan oberhalb von Schlanders gemeldet.

Laut ersten Informationen steht ein Waldstück in Flammen. Über dem betroffenen Gebiet steigt eine dichte, weiße Rauchwolke empor, wie auch auf Videoaufnahmen zu sehen ist.

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Vinschgau sind im Einsatz und arbeiten daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen.