Wanderer übersteht 150 Meter Sturz im Meran 2000 unverletzt

Meran – Ein österreichischer Wanderer hatte gestern Abend mehr Glück als Verstand: Am Ifinger im Gebiet Meran 2000 verirrte er sich und stürzte rund 150 Meter in eine Rinne ab. Trotz des dramatischen Falls blieb der Mann unverletzt – die Bergung gestaltete sich dennoch zu einer nächtlichen Herausforderung.

Der Österreicher wollte über das Ifinger nach Meran 2000 gelangen, verfehlte jedoch den richtigen Weg. Nach dem Sturz saß er im unwegsamen Gelände fest und setzte einen Notruf ab. Fünf Retter des Alpenvereins machten sich sofort auf den Weg. Als sie den Mann lokalisiert hatten, stiegen zwei Helfer zu ihm hinab.

Steinschlaggefahr verhindert Aufstieg

Wegen der Beschaffenheit des Geländes und der akuten Steinschlaggefahr in der Rinne entschieden die Retter, nicht zu Fuß aufzusteigen. Stattdessen forderten sie den Hubschrauber der Aiut Alpin Dolomites an. Der Helikopter flog den Wanderer zusammen mit den beiden Rettern zur Leiten Alm aus.

Dort verbrachte der unverletzt gebliebene Österreicher die Nacht – und setzte heute Morgen seine Wanderung fort. Ein glimpfliches Ende eines nächtlichen Abenteuers, das auch ganz anders hätte ausgehen können.