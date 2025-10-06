Hat man da noch Worte? – VIDEO

Von: luk

Bozen – Das sieht man auch nicht alle Tage: Wer in Bozen Süd von der Autobahn abfährt, hat in Richtung Stadtzentrum und in Richtung Meran nicht auf Gegenverkehr zu achten. In diesem Bereich fahren nämlich alle Fahrzeuge nur in eine Richtung.

JW Video kxu8Izuc-WMEAbbiU

Am Montagnachmittag war das aber nicht der Fall: Ein Vertreter fuhr kurz nach 15.00 Uhr von der Autobahn, passierte mit dem Telepass-Gerät das Mauthäuschen, als plötzlich ein schwerer Lkw entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, um dann auf die Abzweigung zum großen Parkplatz bei der Autobahn biegen. Seine Dashcam lief mit.

Es war eine gefährliche Situation, bei der glücklicherweise alle anderen Verkehrsteilnehmer mitgedacht haben und Vorsicht walten ließen. Wie weit der Lkw schon als Geisterfahrer unterwegs war, ist unklar.