Warnstufe Orange: Pegel steigen in der Nacht auf Mittwoch

Von: mk

Bozen – Im Warnlagebericht wird die Lage im Hinblick auf Hochwasser für morgen mit der zweiten Warnstufe Gelb bewertet, am übermorgigen Mittwoch mit der dritthöchsten Warnstufe Orange, fasst der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer zusammen.

“Bei der heutigen Bewertungskonferenz der Agentur für Bevölkerungsschutz haben wir daher beschlossen, den Zivilschutzstatus von Normalzustand Zero auf die Aufmerksamkeitsstufe Alfa anzuheben, damit Behörden und Bevölkerung informiert und vorbereitet sind”, erklärt Agenturdirektor Klaus Unterweger.

Meteorologe Günther Geier vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung weist auf ein Niederschlagsereignis hin, das ganz Südtirol betrifft, aber vor allem in den Südstaulagen Ulten, Passeiertal, Ratschings, Ridnaun, Unterland, Sextner Dolomiten stark ausfällt, erwartet werden Niederschläge zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter.

In Kombination mit der bereits vorhandenen Sättigung der Böden und der hohen Null-Grad-Grenze und zunehmender Niederschlagsintensität wird das Niederschlagsereignis in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Anstieg der Pegel an Haupt- und Nebenflüssen führen, sagt Stefan Ghetta vom Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen, die Spitzen werden in den frühen Morgenstunden am Mittwoch erwartet. Die Pegelstände werden am Eisack in Brixen und Klausen und an der Etsch im Unterland voraussichtlich die Warnstufen erreichen und können sie auch überschreiten.

Geologin Claudia Strada vom Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung wies darauf hin, dass wegen der Bodenbefeuchtung Rutschungen auch erst in den darauffolgenden Tagen auftreten können. Der Landesstraßendienst ist in Bereitschaft. Ebenso bereitet sich der Hochwasserdienst der Wildbachverbauung in der Agentur für Bevölkerungsschutz auf eine Besetzung der Hochwasserzentrale vor.

Aufmerksamkeitsstufe Alfa

Die Aufmerksamkeitsstufe Alfa ist die zweite von vier Stufen und drückt aus, dass ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht, das eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird hiermit über das bevorstehende Ereignis informiert. Die Lage wird morgen bei einer weiteren Bewertungskonferenz analysiert.

Warnlagebericht

Wetterphänomene und Naturereignisse in Südtirol werden täglich vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz bewertet und als Warnlagebericht veröffentlicht. Die Grundlage für die Bewertung bilden die Wetterprognosen der Meteorologen, darauf aufbauend bewerten Hydrologen, Geologen und die Forstbehörde die Situation und damit eine mögliche Gefährdung durch Naturereignisse.

Niederschlagsvorhersage

Die Niederschlagsvorhersage wird alle drei Stunden und damit acht Mal täglich aktualisiert und berechnet und zeigt die Vorhersage des Niederschlags in den nächsten 33 Stunden.

Informationen zur Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it, zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/und zur Verkehrssituation auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale.