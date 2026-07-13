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Naturereignisse und Wetterphänomene

Warnungen jetzt direkt aufs Smartphone

Montag, 13. Juli 2026 | 16:54 Uhr
Gewitter Blitz
APA/APA/dpa-Zentralbild/Robert Michael
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Von: mk

Meran – Seit Ende Juni steht den Bürgerinnen und Bürgern ein neues automatisches Mitteilungssystem der Agentur für Bevölkerungsschutz über die App Gem2Go Südtirol zur Verfügung. Ab sofort werden bei erhöhten Wetter- und Naturgefahren wichtige Warnmeldungen direkt per Push-Nachricht auf das Smartphone gesendet. Darauf weist die Stadtgemeinde Meran hin.

Sobald für das Gemeindegebiet im Warnlagebericht des Landes bei einem oder mehreren Naturereignissen beziehungsweise Wetterphänomenen die Warnstufe Orange oder Rot ausgerufen wird, erfolgt die Benachrichtigung automatisch über die App.

Damit die Warnungen zuverlässig zugestellt werden können, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Die App Gem2Go muss auf dem mobilen Endgerät installiert sein
  • Die jeweilige Gemeinde muss in der App abonniert werden
  • Die Push-Benachrichtigungen müssen aktiviert sein

Mit diesem Service erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen zu möglichen Gefahrenlagen schnell und direkt auf ihr Smartphone und können rechtzeitig entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Details dazu findet man auf der Seite https://bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it/de.

Bezirk: Burggrafenamt

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