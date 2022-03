Wartungsarbeiten bei Pustertalbahn, Rittner Seilbahn und Mendelbahn

Bozen – Am Sonntagvormittag ist die Pustertaler Bahnlinie aufgrund von Wartungsarbeiten gesperrt. Die Rittner Seilbahn ist vom 21. März bis 8. April wegen Revisionsarbeiten außer Betrieb, die Mendelbahn nimmt am 25. März wieder den Betrieb auf.

Auf der Pustertaler Bahnlinie verkehren am Sonntagvormittag, 20. März 2022 keine Züge: im Abschnitt Franzensfeste – Innichen von 6.30 bis 13.30 Uhr, im Abschnitt Innichen – Sillian von 9.00 bis 12.00 Uhr. Grund dafür sind Instandhaltungs- und Kontrollarbeiten, die vom Schienennetzbetreiber RFI in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Am kommenden Sonntag starten die ersten Züge folglich um 13.50 Uhr in Innichen und in Franzensfeste.

Schienen-Ersatzdienst

Wie gewohnt gibt es während der Wartungssperre stündlich einen Schienen-Ersatzdienst. Die Busse starten in Innichen jeweils zehn Minuten nach der vollen Stunde, in Franzensfeste zur Minute 50. Die Ersatzbusse bedienen meist die Bahnhöfe mit folgenden Ausnahmen: In Bruneck Nord halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz.

Revisionsarbeiten bei der Rittner Seilbahn und Mendelbahn

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten ist die Rittner Seilbahn von Montag, 21. März bis einschließlich Freitag, 8. April 2022 außer Betrieb. Der Ersatzbus mit der Fahrplannummer 161B verkehrt fast durchwegs stündlich zwischen Oberbozen und der Talstation der Rittner Seilbahn und bedient nur in Richtung Bozen sämtliche Haltestellen entlang der Strecke.

In diesem Zeitraum verkehrt die Rittner Schmalspurbahn mit reduziertem Fahrplan, für den Infopoint bei der Rittner Seilbahn gelten die folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen.

Die Standseilbahn Mendel ist derzeit ebenfalls wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb, sie startet am Freitag, 25. März wieder in die neue Saison.