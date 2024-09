Was hatte er mit dem 33-Zentimeter-Messer vor?

Von: luk

Bozen – Am vergangenen Sonntagabend hat eine Streife der Carabinieri in der Galileo-Galilei-Straße einen verdächtigen Mann entdeckt. Der in dunkler Kleidung und mit Kapuze bekleidete Mann, der gerade aus einem geparkten Fahrzeug ausgestiegen war, versuchte, sich dem Blick der Patrouille zu entziehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er ein 33 cm langes Messer in einem Rucksack versteckt hatte. Der Mann wurde wegen „unerlaubten Tragens von Waffen oder Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können“, angezeigt und der Justiz übergeben.

Wenige Stunden später entdeckte eine weitere Streife der Carabinieri einen Mann, der bereits unter Hausarrest stand, jedoch während eines genehmigten Freigangs am Ufer des Flusses Eisack in der Nähe der Trientstraße Drogen konsumierte. Dieses Gebiet wird bereits seit einiger Zeit überwacht, nachdem die Carabinieri dort in der vergangenen Woche beschlagnahmte Ware im Wert von etwa 2.500 Euro gefunden hatten. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der Mann erneut unter Hausarrest gestellt.