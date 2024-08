Was ist auf der Alm in Terenten geschehen? – VIDEO

Von: luk

Terenten – Wie ist es zum Tod von Aaron Engl (24) aus Terenten gekommen. Ob Gewalt oder ein Unfall dahinter steckt, soll mit einer Autopsie geklärt werden.

Bekanntermaßen wurde der Waldarbeiter am Sonntagvormittag von Passanten auf einer Alm in Terenten liegend neben seinem Geländewagen aufgefunden. Der junge Einheimische wies eine tiefe Wunde am Hals auf, die von einer Motorsäge stammen könnte.

Bislang halten sich die Ermittler bedeckt. Die Untersuchung läuft in alle Richtungen.