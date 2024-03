Wegen Raubüberfalls abgeschoben: Das ist passiert

Bozen – Jenem 19-jährigen Tunesier, gegen den erst kürzlich von Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung erlassen hat und der entlang des Eisack-Radweges aufgegriffen worden ist, wird unter anderem Raubüberfall vorgeworfen. Dieser hat sich im März in der Bar Sonia in der Sernesi-Galerie mitten im Zentrum ereignet, wobei der Mann nicht alleine vorgegangen ist.

Gegen 8.30 Uhr am Vormittag ist der Barbetreiber von fünf weiteren jungen Männern festgehalten worden, während der 19-Jährige in die Kasse griff und sich den Inhalt schnappte. „Zum Glück waren es nur 45 Euro, aber ich hatte solche Angst“, erklärte der Mann.

Zunächst sollen sich die Männer geweigert haben, ihren Kaffee zu bezahlen und hätten erklärt, sie würden später vorbeikommen, um die Rechnung zu begleichen. Als der Wirt dies ablehnte, attackieren sie ihn. Die Angreifer hatten den Inhaber der Bar in den Schwitzkasten genommen. Einer hatte auch ein Messer gezückt. Als sich der Betreiber befreien wollte, zog er sich eine tiefe Schnittwunde zu.

Nicht nur der Betreiber stand unter Schock, sondern auch Studenten der Uni Bozen, die in der Bar die Szene beobachtet hatten. Sie waren es auch, die die Rettungskräfte und die Ordnungshüter verständigten.

Bei Ankunft der Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Die Komplizen des 19-Jährigen wurden noch nicht identifiziert.

Im vergangenen Jänner soll der 19-Jährige am Bahnhof in Bozen einen Diebstahl begangen haben. Vor zwei Monaten war er hingegen in Reggio Emilia wegen eines Diebstahls auf frischer Tat ertappt und verhaftet worden. Deshalb wurde dort gegen ihn auch ein Platzverweis ausgesprochen. In Forlì war er ins Visier der Ordnungskräfte hingegen wegen seiner abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigung geraten.

Für den jungen Mann ging es auf Anweisung des Quästors noch am Freitagabend ins Abschiebezentrum nach Gradisca d’Isonzo. Von dort soll er mit einem Flugzeug in sein Heimatland ausgeflogen werden.