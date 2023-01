Weihnachtliche Einbruchserie in Eppan

Eppan – In Eppan nimmt die Einbruchsserie kein Ende. Über die Feiertage wurde in rund zehn Häuser und Wohnungen eingebrochen – vor allem in Eppan Berg, in St. Pauls, der Gand und Girlan. Dabei sind Schmuck und andere Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet worden, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Eppaner Bürgermeister, Wilfried Trettl, schildert, dass die Einbrüche vor allem bei Einbruch der Dunkelheit und in den Abendstunden ausgeführt werden. Die Täter würden dabei dreist vorgehen und scheuen sich auch nicht davor, Tresore mit Schneidbrennern oder Flexgeräten zu knacken oder es zumindest zu versuchen. Dabei entsteht erheblicher Sachschaden.

“Vor allem Einfamilienhäuser und Villen mit Garten, die keine Alarmanlage haben, nehmen die Übeltäter ins Visier”, so Trettl, der zu äußerster Vorsicht aufruft.

Bisher konnten die Einbrecher nicht gefasst werden. Auch wenn sie aufgeschreckt werden, verschwinden sie im Schutz der Dunkelheit. Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen. Es wird gemutmaßt, dass es sich wohl um dieselbe Bande handeln könnte, die auch in Kaltern, Nals und Andrian zugeschlagen hat.