Weißes Kreuz: Firma Zingerle Group AG unterstützt Ukraine-Hilfe

Natz-Schabs – Seit Beginn des Krieges engagiert sich das Weiße Kreuz aktiv in der Ukraine und versorgt das Krisengebiet kontinuierlich mit Hilfsgütern. Die Zingerle Group AG aus Natz-Schabs leistet dabei wertvolle Unterstützung durch die Spende eines Mastertent Faltzeltes und Tischgarnituren.

Der Landesrettungsverein unterstützt die Kiewer Bevölkerung seit geraumer Zeit bei der Betreuung der Geflüchteten sowie bei Ausgabestellen von Lebensmittel an bedürftige Familien. „Wir schätzen den unermüdlichen Hilfseinsatz des Weißen Kreuzes und möchten unseren Beitrag dazu leisten,“ erklärt Stefan Zingerle, CSO und Mitglied der Geschäftsleitung der Zingerle Group. „Wir arbeiten seit Jahren mit dem Weißen Kreuz zusammen und wissen daher genau, welchen Anforderungen wir mit unserem Zelt gerecht werden müssen.“

Das gespendete Zelt und die Tischgarnituren werden mit der nächsten Lieferung in die Ukraine transportiert. Es ist vorgesehen, das Zelt in der Nähe des Kinderkrankenhauses aufzustellen, an dessen Aufbau das Weiße Kreuz gemeinsam mit seiner Partnerorganisation, dem Kiewer Samariterbund, beteiligt war. „Frauen, deren Ehemänner im Krieg kämpfen, können unser Zelt nutzen, um eine Dusche zu nehmen und sich kurz auszuruhen. Anschließend erhalten sie von uns ein Paket mit Vorräten und wichtigen Hygienematerialien“ berichtet Ivo Bonamico, Direktor des Weißen Kreuzes. Das Zelt dient somit als Duschstelle für Menschen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen müssen.

„Unser herzlicher Dank gilt der Zingerle Group für ihre großzügige Unterstützung,“ sagt Sandro Gallonetto, Vorstandsmitglied des Weißen Kreuzes, der bei der Übergabe des Zeltes in Natz-Schabs anwesend war. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass Südtiroler Unternehmen wie die Zingerle Group unser Engagement unterstützen. Das zeigt, dass unsere Bemühungen auf die richtige Sache ausgerichtet sind.“