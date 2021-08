Weitere 22 weitere „Caorle-Kinder“ positiv getestet

Bozen – Noch 22 weitere Teilnehmer der Caritas-Ferienkolonie in Caorle sind nach ihrer Rückkehr nach Bozen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Medienberichten zufolge wurden sämtliche Kinder und Betreuer, die in Carole zunächst negativ getestet worden waren, in Bozen noch einmal einem PCR-Test unterzogen.

22 dieser Tests fielen positiv aus. Einige Testergebnisse sind noch ausständig. Die Gesamtzahl der Infizierten klettert damit von 63 auf 85. Indes gibt es für den fünften Turnus der Caritas-Ferien ein Ersatzangebot in Cesenatico.