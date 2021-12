Welschnofen: Wohnungsbrand am Weihnachtsfeiertag

Welschnofen – Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es in Welschnofen gegen 10.00 Uhr vormittags zu einem Wohnungsbrand gekommen. Mehrere Feuerwehren eilten zum Einsatz, so berichten Medien.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte jedoch der Brand bald unter Kontrolle gebracht werden, sodass sich der Sachschaden begrenzt hielt. Die Ursache des Feuers ist zwar noch nicht eindeutig geklärt, allerdings gilt, nach Einschätzung der Freiwillgen Feuerwehr Welschnofen, ein Matratzenbrand als Auslöser.

Im Einsatz standen die FF Welschnofen, FF Karersee und die FF Steinegg sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri.