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Rund 300 Menschen befinden sich derzeit in Dialyse in Südtirol

Weltnierentag: Verein macht auf Wichtigkeit von Organspende aufmerksam

Samstag, 14. März 2026 | 15:36 Uhr
Nieren am häufigsten transplantiert
APA/APA/dpa/Soeren Stache
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Von: mk

Bozen – Anlässlich des Weltnierentages hat der Südtiroler Nierenkrankenverein Nierene auch heuer wieder mit einem Infostand im Krankenhaus von Bozen, auf die Wichtigkeit der Organspende aufmerksam gemacht.

Im Laufe des Tages wurde der Stand von vielen Betroffenen, deren Angehörigen und Ärzten besucht. Es erfolgte ein reger Austausch zur Entnahme von Organen und Geweben, die sich gerade in dieser Zeit nach den aktuellen Vorfällen rund um das Ableben des kleinen Domenico von großer Wichtigkeit präsentiert.

Südtiroler Nierenkrankenverein EO – NIERENE

Der Nierenkrankenverein möchte auch weiterhin alles daran setzen, die Lebensqualität von rund 300 Menschen, die sich derzeit in der Dialyse in Südtirol befinden, zu verbessern. Der Verein Nierene hat sich auch 2026 viel vorgenommen. Neben der finanziellen und fachlichen Unterstützung der Patienten und deren Angehörigen, wird es wieder in einigen Teilen des Landes Infoveranstaltungen rund um die Nierenerkrankungen sowie deren Behandlung geben.

Ein erstes Highlight ist zudem ein internationales Treffen der Österreichischen Partnervereinigung ANÖ mit Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, welches für das Wochenende vom 10.4. bis 12.4.2026 im Hotel Magdalenerhof in Bozen vorgesehen ist. Rund um diese Veranstaltung wird es eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz mit Prof. Johann Pratschke, dem Leiter der Chirurgie an der Charitè Berlin, zu den neuesten Entwicklungen in der klinischen Versorgung geben.

Bezirk: Bozen

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