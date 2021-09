Wenn ein Kind stirbt…

Neumarkt – Wie gehen Eltern damit um, wenn ihr Kind stirbt? Mit der Trauer, dem Schmerz, der Sehnsucht? Wie können Eltern lernen, mit so einem schweren Schicksalsschlag weiterzuleben? Am Samstag, den 11. September 2021 findet um 14.00 Uhr in Neumarkt im Haus Unterland ein Tag der Begegnung zu diesem Thema statt.

Der Tod eines Kindes stürzt Eltern in tiefe Verzweiflung. Das ganze bisherige Leben wird in Frage gestellt. Alles ist „ver-rückt“, nichts mehr so, wie es einmal war. Stirbt ein Kind, so stirbt auch ein Stück Zukunft. All die Pläne und Träume, die man mit den Kindern hatte, sind unwiederbringlich vorbei. Wie können Eltern lernen, mit so einem schweren Schicksalsschlag weiterzuleben?

Am Samstag, den 11. September 2021 findet um 14.00 Uhr in Neumarkt im Haus Unterland, Ballhausring Nr. 2, ein Tag der Begegnung zu diesem Thema statt. Martina Ihrlich, Trauerbegleiterin und selbst betroffene Mutter, wird einen Vortrag über das Thema Trauer halten und von ihren Erfahrungen berichten. Unter anderem, warum und wie eine Selbsthilfegruppe in solchen Situationen hilfreich sein kann. Aber auch, warum Männer und Frauen anders trauern und sie spricht auch über die Trauer von Geschwisterkindern.

Eingeladen sind betroffenen Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern und alle, die sich über Trauer und dem Umgang mit Trauernden informieren möchten. Es besteht die Möglichkeit ein Licht für die verstorbenen Kinder auf einem selbstgemalten Trauerweg aufzustellen. Die Gruppe „3 Guat & 2 Schianere“ wird die Veranstaltung musikalisch unterstützen.

Für Essen und Getränke ist gesorgt. Veranstalter ist die Selbsthilfegruppe „Leben ohne Dich“ Bozen.

Info: shg-bozen@lebenohnedich.de