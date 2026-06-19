Wenn Urlaub zur Hölle wird

Von: mk

Bozen – Urlaub bedeutet nicht für alle Erholung: Beziehungskonflikte, Einsamkeit, hohe Erwartungen oder Hitze können psychische Belastungen verstärken. Das Psychologische Krisentelefon ist auch in dieser Zeit rund um die Uhr erreichbar.

Die Urlaubszeit ist für viele Menschen eine willkommene Pause vom Alltag. Gleichzeitig kann sie aber auch bestehende Belastungen verstärken: hohe Erwartungen an freie Tage, familiäre Spannungen, Einsamkeit, Beziehungskonflikte oder auch die körperliche und psychische Belastung durch Hitze können Krisen auslösen oder verschärfen.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erinnert in diesem Zusammenhang an das Psychologische Krisentelefon. Es steht rund um die Uhr zur Verfügung und ist unter der Grünen Nummer 800 101 800 erreichbar. Menschen in psychischen Krisen erhalten hier kostenlos und niederschwellig professionelle Unterstützung. Speziell geschulte Psychologinnen und Psychologen nehmen die Anrufe entgegen, hören zu, ordnen die Situation fachlich ein und helfen dabei, erste Stabilität zurückzugewinnen. Wenn notwendig, werden Betroffene an geeignete Dienste und Einrichtungen weitervermittelt.

Wie wichtig dieses Angebot ist, zeigen die Zahlen: Im Jahr 2025 wurden über das Psychologische Krisentelefon insgesamt 4.717 Anrufe entgegengenommen – durchschnittlich 13 Anrufe pro Tag. Viele Gespräche konnten bereits am Telefon stabilisierend und entlastend wirken; zugleich dient der Dienst als wichtiges Frühwarnsystem für schwerere psychische Krisen. Besonders häufig, nämlich 597-mal, ging es im vergangenen Jahr um private Konflikte; bei 384 Fällen waren akute Belastungsreaktionen, wie Überforderung, Schockzustände oder Reaktionen nach belastenden Ereignissen der Grund für den Anruf. Bei 426 Fällen spielten soziale Beziehungen eine große Rolle, dabei waren Sorgen um Angehörige oder Einsamkeit zentrales Thema. 116 Fälle betrafen psychosoziale Folgen körperlicher Erkrankungen.

Frauen wählten die Grüne Nummer häufiger als Männer, manche Anrufe hatten auch die Sorge um ihren Partner oder um Familienangehörige zum Inhalt. Besonders viele belastende Anrufe wurden zwischen 15.00 und 20.00 Uhr verzeichnet; um 19.00 Uhr häuften sich vor allem mittelschwere und schwerere Krisen. Auch am späten Abend, etwa gegen 22.00 Uhr, zeigte sich nochmals ein leichter Anstieg. Bei den Wochentagen stachen Mittwoch sowie Montag und Donnerstag hervor; am Wochenende gab es vergleichsweise viele leichtere Krisen, was auch auf weniger verfügbare soziale Unterstützungssysteme hindeuten kann.

Das Psychologische Krisentelefon ist ein Angebot des Netzwerks Psychische Gesundheit des Südtiroler Sanitätsbetriebes und ergänzt bestehende Hilfsangebote wie die Telefonseelsorge der Caritas und das „Telefono Amico“. Es ist täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen, rund um die Uhr unter der Nummer 800 101 800 erreichbar. Im Fall einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung ist umgehend die Notrufnummer 112 zu wählen.

Alle Notfallnummern und weitere interessante Hinweise zur Hilfe und Selbsthilfe auf „Du bist nicht allein“: https://www.dubistnichtallein.it/